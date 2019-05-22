Самыми лучших соседями, по мнению россиян, являются пожилые одинокие люди, семьи с инвалидами и мать-одиночка с детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центр.

Чтобы понять, кто для россиян является идеальным соседом, социологи рассчитали индекс соседской терпимости. Он представляет собой разницу между лояльными (когда человек готов общаться с интересом или спокойно, без особых чувств) и негативными установками в отношении возможного совместного проживания (когда общение приносит раздражение, неприязнь, недоверие, страх) плюс 100.Выяснилось, что больше всего россияне хотели бы соседствовать с пожилым одиноким человеком. Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193). В пятерку лучших соседей также вошли очень бедные семьи и очень богатые семьи - 181 и 168 пунктов соответственно. Также россияне готовы видеть в соседях семьи из африканских стран (129 пунктов), вьетнамцев и китайцев (по 122 пункта), а также выходцев с Кавказа или из Средней Азии (104 пункта).Как признались участники опроса, меньше всего им хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты. Индекс терпимости здесь оказался самым низким - 49 пунктов. Далее идут пары с нетрадиционной ориентацией (69 пунктов) и неблагополучные семьи (77 пунктов).Опрос был проведен 18–23 апреля 2019 года. В нем участвовали 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.