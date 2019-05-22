В чемпионат России по гандболу среди женских команд определился чемпион. Им стал Ростов-Дон, который во втором матче финальной серии одержал победу со счетом 29:26 и оформил титул чемпиона. Серия осталась за гандболистками из Ростова – 2:0.

В чемпионат России по гандболу среди женских команд определился чемпион. Им стал "Ростов-Дон", который во втором матче финальной серии одержал победу со счетом 29:26 и оформил титул чемпиона. Серия осталась за гандболистками из Ростова – 2:0.Самым результативным игроком в составе победителей стала Юлия Манагарова, которая записала на свой счет 11 заброшенных мячей. У гандболисток "Лады" по этому показателю лучшей стала Елена Михайличенко – у нее 8 голов."Ростов-Дон" теперь носит звание семикратного чемпиона России по гандболу. Ранее клуб с юга России побеждал в чемпионате России в 1990, 1991, 1994, 2015, 2017 и 2018 году. Накануне ростовчанки также дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли венгерскому "Дьору" (24:25).Бронзовыми медалистами России стали гандболистки краснодарской "Кубани". В серии за третье место они под руководством вернувшегося к работе после операции Евгения Трефилова они обыграли "Звезду".