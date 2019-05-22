Татьяну Брухунову якобы видели на похоронах известного артиста. Говорят, женщина буквально убивалась.

Татьяну Брухунову якобы видели на похоронах известного артиста. Говорят, женщина буквально убивалась.Появилась информация, что еще до отношений с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова состояла в связи с его директором Юрием Диктовичем. Тот был правой рукой юмориста, он занимался организацией его гастролей от и до. По-видимому, 18-летнюю Татьяну не беспокоило, что Дитковичу было уже за 70 лет. А также наличие законной супруги и дочери.Однако их отношения прервались с его смертью в 2013 году. Говорят, Татьяна Брухунова была на похоронах. "Как она убивалась! Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Диктовича и его дочь, которая живет за границей. Обе знали, что Брухунова имела виды на Диктовича. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему – слишком болезненно", – цитирует некую знакомую Евгения Петросяна и Елены Степаненко .Переживал смерть Юрия Дитковича и именитый юморист. Говорят, Евгений Петросян заметил и оценил страдания Татьяны Брухуновой по покойному, а затем – и утешил. Артист предложил ей занять место умершего Юрия Диктовича. Якобы даже номер его мобильного телефона стал номером Татьяны Брухуновой.А через три года назначил усердную помощницу художественным руководителем своего театра с хорошим окладом. Примечательно, что в том же 2016 году начала покупать элитную недвижимость (подозревают, что не без помощи Петросяна). Говорят, когда Елена Степаненко узнала, сколько стала получать вчерашняя провинциалка в театре, то пришла в бешенство. Но было уже поздно. В 2018 году пара оформила развод.