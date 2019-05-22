Последние ракетные комплексы советского производства снимают с вооружения Ракетных войск стратегического назначения, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.

Последние ракетные комплексы советского производства снимают с вооружения Ракетных войск стратегического назначения, заявил командующий РВСН России Сергей Каракаев.Речь идет, скорее всего, о самой мощной межконтинентальной баллистической ракете в мире Р-36М2 "Воевода", известной за рубежом под именем Satan. Ее заменит МБР "Сармат", которая должна превзойти свою предшественницу по ряду параметров. Так дальность действия новой ракеты практически не ограничена: она может летать как через Северный, так и через Южный полюс планеты.Р-36М2 "Воевода" – гигантская ракета. Стартовая масса превышает 200 тонн. Вес боевой части – почти 9 тонн. БЧ содержит 10 ядерный блоков, мощность каждого колеблется от 550 до 750 килотонн. Для сравнения взрыв, стерший с лица Земли город Хиросиму, оценивается всего в 18 килотонн.Также Каракаев рассказал, что РВСН уже получают на вооружение новейшие гиперзвуковые боевые блоки "Авангард". В Ясненском ракетном соединении, что в Оренбургской области, построена вся инфраструктура для этих комплексов, на боевое дежурство они встанут в конце 2019 года, пишет агентство ТАСС.Напомним, о гиперзвуковом планирующем боевом блоке впервые рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Скорость "Авангарда" около 27 Махов, что делает его неуязвимым для противоракетных систем противника.