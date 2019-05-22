В Словакии приближается к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сыграны еще две встречи с участием команд, не сумевших пробиться в плей-офф.

В Словакии приближается к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сыграны еще две встречи с участием команд, не сумевших пробиться в плей-офф.В группе В сборная Латвии с результатом 4:1 обыграла норвежцев. Героем матча стал Мик Индрашис, забросивший шайбу и сделавший две голевых передачи. Благодаря этой победы сборная Латвии набрала 9 очков и заняла пятое место. Норвежская команда с шестью очками осталась на шестой позиции.В группе А сборная Словакии столкнулась с сопротивлением датчан. На гол Мартина Маринчина сборная Дании ответила точным броском Миккеля Бёдкера. Основное время завершилось вничью 1:1. Не выявил победителей и дополнительный период. Все решили буллиты, которые лучше исполнили словаки – 2:0. Хозяева чемпионата набрала 11 очков и финишировали на пятом месте в группе А. У сборной Дании 6 очков и шестое место.