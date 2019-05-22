Сделка по С-400 завершена, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Соглашение с Россией подписано, отметил турецкий министр. Он добавил, что у Анкары и Москвы прекрасные отношения. В России приступил к обучению турецкий военный персонал для обслуживания и управлением зенитных ракетных систем.

Сделка по С-400 завершена, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Соглашение с Россией подписано, отметил турецкий министр. Он добавил, что у Анкары и Москвы прекрасные отношения. В России с 22 мая приступил к обучению турецкий военный персонал для обслуживания и управлением зенитных ракетных систем.Учеба турецких военных продлится несколько месяцев, пояснил Хулуси Акар. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика, добавил турецкий военный министр. Первая партия систем противовоздушной обороны поступит в Турцию из России уже в июле, сообщает РИА Новости.Системы С-400 не совместимы со стандартами НАТО, заявили при этом в США. Вашингтон грозит Турции санкциями за приобретение российского комплекса. В частности, Штаты могут задержать или отменить продажу Анкаре новейших самолетов F-35 при том, что Турция – один из участников международной программы США по созданию этих самолетов.Турция неоднократно заявляла, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35. Вашингтон предложил вместо С-400, которую в странах НАТО называют "Ворчун", купить Анкаре свои зенитные ракетные комплексы Patriot. В конце марта Турции было сделано новое предложение. Между Анкарой и Вашингтоном активно ведутся переговоры по цене, передаче технологий и совместном производстве Patriot.Американские конгрессмены ворчат на перспективы приобретения Турцией "Ворчуна": они внесли 16 мая резолюцию о введении санкций к Турции в случае приобретения Анкарой российских систем ПВО. Санкции сената и конгресса не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.С-400 "Триумф" — это зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, но также может применяться и против наземных объектов. При этом Россия готовится к производству уже С-500.Анкара закупает С-400 на 2,5 миллиарда долларов, пояснил гендиректор компании "Ростех" Сергей Чемезов. Министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.