Вчера в Техасе на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль шерифа. Полицейский отвлекся на разговор с ребенком, испытывающим трудности с дыханием, и не заметил состав.

Вчера в Техасе на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль шерифа.Инцидент произошел в округе Мидленд 21 мая, когда полицейские спешили на вызов. Сообщается, что в момент столкновения шериф был занят — беседовал по телефону с ребенком, испытывающим трудности с дыханием — и по этой причине не заметил сигналящий локомотив.A deputy with the @MidlandCoTX Sheriff’s Office was responding to a call of an infant having breathing issues when his vehicle was struck by a train. @NatalieOnFOX7 will have more tonight on #FOX7Austin at 9 & 10 p.m. Video: Andrea Hood-Brumfield https://t.co/jWDlDI4Jf5 pic.twitter.com/NIyRVMNHY2— FOX 7 Austin (@fox7austin) 21 мая 2019 г.От удара полицейскую машину перевернуло. В ней находились двое мужчин, оба отделались легкими ушибами и кровоподтеками.ANOTHER STARTLING VIDEO: Sheriff Painter tells us the @MidlandCoTX deputy involved in this incident is in good condition and has only minor injuries. @NatalieOnFOX7 will have more tonight on #FOX7Austin at 9 & 10 p.m. Video: Kim Baeza https://t.co/UjopNtdbI6 pic.twitter.com/A0b52VJsuI— FOX 7 Austin (@fox7austin) 21 мая 2019 г.В настоящее время техасский департамент общественной безопасности расследует случившуюся аварию и обещает привлечь найденных виновников к ответственности.