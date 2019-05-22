Ежегодное мероприятие, которое организуют полицейские, поддержали ребята в Муроме, Меленках, Радужном и других районах области.

Сотрудники МО МВД России «Муромский» и ОМВД России по Собинскому району совместно с членами Общественных советов организовали «Зарядку со стражем порядка» на базе подшефных детских домов. Провести с ребятами спортивное мероприятие прибыли представители руководства и сотрудники Отделов, члены общественных советов и совета ветеранов. Мальчишки и девчонки состязались в подтягивании, сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.В Радужном вместе с общественниками и сотрудниками полиции спортивное занятие для школьников провел мастер спорта России по греко-римской борьбе Александр Стародубцев. Ребята с воодушевлением выполняли упражнения, а в завершение отметили, что такой урок физкультуры пришелся им по душе.Зарядку со стражем порядка провели и в Судогодском районе. Сотрудники полиции рассказали детям, чем полезна утренняя разминка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. Классический комплекс упражнений со школьники выполнили под руководством призера чемпионата Владимирской области по футболу, капитана полиции Александра Морозова.В Меленковском районе к участию в акции «Зарядка со стражем порядка» привлекли ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники полиции провели физкульт-минутку, показав мальчишкам и девчонкам простые упражнения, которые помогут сохранять бодрость на протяжении всего дня.Поддержали акцию и в Суздальском районе. Для участия в мероприятии полицейские пригласили воспитанниц местной спортивной школы. После веселой зарядки подростки сразились в дружеском волейбольном матче с сотрудниками полиции.