Известная актриса находится в активном поиске няни своим детям. Мария Кожевникова опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Известнаяактриса находится в активном поиске няни своим детям. Мария Кожевникова опубликовала соответствующийпост на своей странице в Instagram.Артистка сообщила подписчикам, чтоагентства ей надоели, поэтому она решила попытать удачу в соцсети. МарияКожевникова рассказала, что ищет няню для своих старших детей четырех и пятилет, а также описала требования."Необходимо педагогическоеобразование, возраст до 45, так как дети очень активные (футбол, велосипед,баскетбол и...). График работы: неделя через неделю или 2 через 2 (спонедельника по пятницу дети в садике). Нужна добрая, креативная, уважающаяличностные качества каждого ребенка и, главное, умеющая найти контакт смаленькими, но уже мужичками, тем более, что они сложившиеся банда", – написалаМария Кожевникова. Она добавила, что все остальные подробности кандидаткесообщит уже при разговоре.В свою очередь Telegram-канал "Тольконикому" предположил, что претендентку на вакансию няни у ждет проверка на детекторе лжи. На крайние мерырешилась из-за происков воровки и теперь будет осмотрительнее и придирчивее ввыборе прислуги."Семейство актрисы целый год обкрадывала предыдущаянянька: зимой выносила летнюю одежду, летом – зимнюю и т.д... Но теперь этотномер не пройдет – Маша поставила в доме скрытые камеры и следит за каждымшагом прислуги", – написали авторы канала.