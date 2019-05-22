Известная
актриса находится в активном поиске няни своим детям. Мария Кожевникова опубликовала соответствующий
пост на своей странице в Instagram.
Известная
актриса находится в активном поиске няни своим детям. Мария Кожевникова опубликовала соответствующий
пост на своей странице в Instagram.
Артистка сообщила подписчикам, что
агентства ей надоели, поэтому она решила попытать удачу в соцсети. Мария
Кожевникова рассказала, что ищет няню для своих старших детей четырех и пяти
лет, а также описала требования.
"Необходимо педагогическое
образование, возраст до 45, так как дети очень активные (футбол, велосипед,
баскетбол и...). График работы: неделя через неделю или 2 через 2 (с
понедельника по пятницу дети в садике). Нужна добрая, креативная, уважающая
личностные качества каждого ребенка и, главное, умеющая найти контакт с
маленькими, но уже мужичками, тем более, что они сложившиеся банда", – написала
Мария Кожевникова. Она добавила, что все остальные подробности кандидатке
сообщит уже при разговоре.
В свою очередь Telegram-канал "Только
никому" предположил, что претендентку на вакансию няни у ждет проверка на детекторе лжи. На крайние меры
решилась из-за происков воровки и теперь будет осмотрительнее и придирчивее в
выборе прислуги.
"Семейство актрисы целый год обкрадывала предыдущая
нянька: зимой выносила летнюю одежду, летом – зимнюю и т.д... Но теперь этот
номер не пройдет – Маша поставила в доме скрытые камеры и следит за каждым
шагом прислуги", – написали авторы канала.