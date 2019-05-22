В Новосибирске приземлился последний пассажирский Ту-134, который принадлежал авиакомпании Алроса и выполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный. В 90-е годы он был личным бортом Аллы Пугачевой.

Новосибирске приземлился последний пассажирский Ту-134, которыйпринадлежал авиакомпании "Алроса" ивыполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный. В 90-е годы он был личнымбортом Аллы Пугачевой.Эпоха одного из самых известных советскихпассажирских самолетов подошла к концу. После Примадонны, летавшей на нем в том числе и на концерты, он стал перевозить иобычных пассажиров.В настоящее время таких воздушных средств осталосьвсего несколько. Они находятся у федеральных ведомств, а также частныхкомпаний. С 22 мая рядовому пассажиру на Ту-134 билет не купить.Пилоты весьма эмоционально отреагировали на последнийполет личного самолета Аллы Пугачевой. По словам пилота АлексеяНиколаевича, лайнер работал в сложных климатических условиях от +45 до -50. "Якогда зарулил в "Толмачево",заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах... Потому что мы не хотим, чтобы эта техникапросто так ушла. Мы пролетали на ней 34 года... Он – кормилец наш...", -цитирует пилота сайтПри этом он отметил, что пассажиры былидовольны личным самолетом , и никаких катастроф по вине этого воздушногосудна не было. Эксперт считает, что он мог еще летать столько, сколько нужнопри хорошем техническом обслуживании. Теперь личный лайнер будет стоять в музее авиации аэропорта "Толмачево".