В
Новосибирске приземлился последний пассажирский Ту-134, который
принадлежал авиакомпании Алроса и
выполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный. В 90-е годы он был личным
бортом Аллы Пугачевой.
В
Новосибирске приземлился последний пассажирский Ту-134, который
принадлежал авиакомпании "Алроса" и
выполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный. В 90-е годы он был личным
бортом Аллы Пугачевой.
Эпоха одного из самых известных советских
пассажирских самолетов подошла к концу. После Примадонны, летавшей на нем в том числе и на концерты, он стал перевозить и
обычных пассажиров.
В настоящее время таких воздушных средств осталось
всего несколько. Они находятся у федеральных ведомств, а также частных
компаний. С 22 мая рядовому пассажиру на Ту-134 билет не купить.
Пилоты весьма эмоционально отреагировали на последний
полет личного самолета Аллы Пугачевой. По словам пилота Алексея
Николаевича, лайнер работал в сложных климатических условиях от +45 до -50. "Я
когда зарулил в "Толмачево",
заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах... Потому что мы не хотим, чтобы эта техника
просто так ушла. Мы пролетали на ней 34 года... Он – кормилец наш...", -
цитирует пилота сайт
При этом он отметил, что пассажиры были
довольны личным самолетом , и никаких катастроф по вине этого воздушного
судна не было. Эксперт считает, что он мог еще летать столько, сколько нужно
при хорошем техническом обслуживании. Теперь личный лайнер будет стоять в музее авиации аэропорта "Толмачево".