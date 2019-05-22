Едва Элина Быстрицкая умерла, ее близкие начали судиться. Камнем преткновения стали миллионы легендарной артистки.

Едва Элина Быстрицкая умерла, ее близкие начали судиться. Камнем преткновения стали миллионы легендарной артистки.Все началось с того, что помощница Элины Быстрицкой Ксения Рубцова подала в суд на сестру артистки Софью Шегельман. Якобы та позаимствовала у нее десять тысяч долларов. Родственница актрисы это отрицает. Более того, еще осенью 2018 года она обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с банковских счетов Элины Быстрицкой. Недавно стало известно, что речь идет о 38 миллионах рублей. Против Ксении Рубцовой возбудили уголовное дело, ведь по доверенности именно она имела доступ к счетам.Отметим, что в скандал вмешались помощницы по хозяйству Элины Быстрицкой. Они встали на защиту Ксении Рубцовой. так, проработавшая у актрисы полтора года Елена Киселева прямо назвала Ксению ее ангелом-хранителем. Якобы та всегда была рядом, звонила по нескольку раз в день, оплачивала все бытовые нужды. А еще вместе с Элиной Быстрицкой готовила концерты.В последнее время артистка взяла академический отпуск в Малом театре и выступала с песнями. Сестра Софья Шегельман крайне негативно отнеслась к этому. По ее мнению, актриса потеряла самое важное из-за Ксении Рубцовой. "Я считаю, Рубцова ее соблазнила уйти из Малого театра и заняться концертной деятельностью. Там она могла на сестре зарабатывать. Если бы Элина не ушла из театра, она была бы жива. Ничего важнее театра у нее в жизни не было", – объявила шокирующие данные родственница Элины Быстрицкой .Интересно, что заработанными деньги артистка помогала сестре. К примеру, она ей дала 127 тысяч долларов на операцию сыну. Потом актриса помогла купить Софье дом в Литве, где когда-то жили их родители. Причем еще взяла на себя траты по обустройства жилища. Репортеры предположили, что вполне возможно, что все эти деньги и являются теми самыми 38 миллионами, которые якобы исчезли со счетов . Однако адвокат Шегельман эти догадки опроверг.