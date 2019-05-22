Мужчина пояснил, что ограничен в своих физических возможностях и не может перейти дорогу через подземный переход...

Сотрудники 4 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве обеспечили безопасность пожилого человека.Во время несения службы в центральной части города сотрудники столичной Госавтоинспекции – старший инспектор ДПС капитан полиции Александр Царев и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Кшнякин заметили пожилого человека на проезжей части.На участке дороги с интенсивным движением транспортных средств находился гражданин преклонного возраста в попытке перейти улицу на другую сторону.Оценив опасность ситуации, сотрудниками ГИБДД незамедлительно были приняты меры по оказанию помощи и обеспечению безопасности пешехода.Подоспевшим на помощь инспекторам ДПС мужчина пояснил, что ограничен в своих физических возможностях и не может перейти дорогу через подземный переход, так как передвигается только с помощью специально предназначенных устройств.Инспекторы ДПС организовали регулировочно-распорядительные действия и с помощью патрульного автомобиля обеспечили безопасный переход дороги пожилым гражданином.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81