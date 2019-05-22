В одной из комнат были обнаружены различные емкости с веществом растительного происхождения, которое подозреваемый самостоятельно выращивал и высушивал, а также необходимые для этого предметы...

Сотрудники ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего подозреваемого в хранении марихуаны в крупном размере.При осмотре квартиры подозреваемого на улице Барышиха в одной из комнат были обнаружены различные емкости с веществом растительного происхождения, которое подозреваемый самостоятельно выращивал и высушивал, а также необходимые для этого предметы.Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 170 граммов.Следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56