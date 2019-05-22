Тело 40-летней женщины обнаружили итальянские спасатели под двухэтажным туристическим автобусом, который в среду утром вылетел с дороги и перевернулся на подъезде к итальянской Сиене. Общее число пострадавших, по данным Radio Siena, достигло 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Тело 40-летней женщины обнаружили итальянские спасатели под двухэтажным туристическим автобусом, который в среду утром вылетел с дороги и перевернулся на подъезде к итальянской Сиене. Общее число пострадавших, по данным Radio Siena, достигло 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Момент спасения русскоязычных туристов сняли на видео.ДТП произошло около девяти часов утра 22 мая на отрезке трассы между городками Монтериджони и Бадессе. Причина аварии пока остается неизвестной, водителя автобуса, в салоне которого находились около 60 туристов из России, Грузии, Армении и Казахстана, проверили на алкоголь, но результаты пока не обнародовали. Не исключено, что мужчина мог уснуть за рулем или не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.Находившаяся на переднем сидении женщина, предположительно гид, вылетела через окно, после чего на нее рухнул автобус. Бездыханное тело спасатели обнаружили только после того, как подняли машину с помощью автокрана.Часть туристов оказалась заблокирована в автобусе, другие, как свидетельствуют кадры, выбрались самостоятельно через окна. В общей сложности пострадали 19 человек, состояние четверых врачи оценивают как тяжелое.Российские дипломаты уже выехали на место ДТП. По предварительной версии, погибшая имела российское гражданство, среди раненых по меньшей мере 10 россиян.