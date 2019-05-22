США вновь расширили санкции против России. На этот раз американский Минторг ввел ограничения против двух оборонных предприятий, покупать продукцию которых американцам теперь нельзя.

США вновь расширили санкции против России. На этот раз американский Минторг ввел ограничения против двух оборонных предприятий, покупать продукцию которых американцам теперь нельзя. Сегодня же устами министра энергетики Вашингтон усилил давление на Европу, которая уже в конце этого года начнет получать российской газ по новому газопроводу "Северный поток-2".Прибывший в Киев на инагурацию Зеленского американский министр энергетики Перри на закрытой встрече без камер подтвердил — санкциям быть!"CША собираются принять законопроект. Палата представителей должна его одобрить, затем он будет отправлен президенту и он его подпишет — законопроект, который наложит санкции на "Северный поток-2", — заявил министр энергетики США Рик Перри.Несмотря на резкие заявления Ангелы Меркель о том, что трубу построят, активизировался и посол США в Германии Ричард Гренелл — тот самый, который рассылал "письма счастья" с угрозами немецким компаниям, сотрудничающих с Россией в энергопроектах."Вместе с 16 европейскими странами, которые считают "Северный поток-2" плохой идеей, мы должны сказать немецкому правительству, что этот проект нельзя продолжать. Европарламент сейчас предпринимает попытки отсрочить "Северный поток-2", и мы своей дипломатией должны продолжать давление на Германию, пока они не поймут, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы полагаться на российский газ", — заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.В Кремле тут же напомнили: в проекте участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов, трубопровод в большой части реализован и продвигается быстрыми темпами."Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", — указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.От американских санкций пострадают европейские компании, участвующие в прокладке трубопровода и его ремонте. Партнеры Газпрома — немецкие Uniper и Wintershall, британо-нидерландская Shell, австрийская OMV, французская Engie. Но первыми под удар попадут швейцарская Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются укладкой труб.Законопроект коснется всех судов, работающих с глубинной морской укладкой труб для экспорта российского газа. США смогут отказать в визах представителям компаний, блокировать финансовые операции с собственностью этих лиц в США и наказывать страховщиков проекта газопровода. Нелепо, но санкции вводят обратным числом по договорам, заключенным ранее. Ведь уже уложены 1240 километров труб. Это 50 процентов маршрута.Разрешение на строительство дали Германия, Швеция и Финляндии. Определиться не может только Дания. Но ее воды в случае необходимости можно и обогнуть.Вместо доступного российского газа США хотят продавать Европе свой дорогой — сжиженный. Вот как прямым текстом об этом проговорился на радио все тот же министр энергетики Рик Перри:"Также, как Рональд Рейган победил Советский союз с помощью технологий и инноваций, американская инновационная и технологичная энергетика победит русских в газовом бизнесе".Одним из опорных для "Северного потока-2" станет Бованенковское месторождение — крупнейшее на Ямале по разведанным запасам газа. Вот что сообщил находящийся там Йенс Мюллер, официальный представитель компании Nord Stream 2 AG:"Наш проект — это не предмет политических спекуляций, а пример комплексного применения международного и местного права. Строительство "Северного потока-2" идет по графику, уложено более 50% трубы, в проект вовлечены все наши акционеры и инвесторы, а также 670 поставщиков из 75 стран".Новость последнего часа из "Газпрома": в Москве главы российской компании и австрийкой ОМВ обсудили реализацию проекта.