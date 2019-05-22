Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружении
бывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжело
переживает семейные неурядицы.
Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружении
бывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжело
переживает семейные неурядицы.
О причинах расторжения брака с Юлией
Хряпиной не сообщается. Общавшийся с журналистами представитель окружения
экс-министра был краток.
"Супруги Улюкаевы разводятся", – заявил
информированный источник.
Алексей Улюкаев занимал пост главы Минэкономразвития с июня
2013-го по ноябрь 2016 года. Чиновника отправили в отставку с формулировкой
"в связи с утратой доверия", против него было возбуждено дело.
признали виновным в получении взятки в 2
миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 15 декабря 2017
года суд приговорил бывшего министра к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов
рублей, напоминает агентство ТАСС.
У бывшего главы Минэкономразвития брак с Юлией Хряпиной -
второй. Супруга в 2005 году родила ему сына, а в 2010-м – дочь.
На условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской
области не жалуется. Как рассказала его адвокат Виктория
Бурковская, никаких нарушений за ним не числится. В свою очередь, администрация
колонии также не допускает нарушения его прав. Улюкаев работает в библиотеке,
ведет литературный кружок и пишет стихи.