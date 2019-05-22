Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружении бывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжело переживает семейные неурядицы.

Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружениибывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжелопереживает семейные неурядицы.О причинах расторжения брака с ЮлиейХряпиной не сообщается. Общавшийся с журналистами представитель окруженияэкс-министра был краток."Супруги Улюкаевы разводятся", – заявилинформированный источник.Алексей Улюкаев занимал пост главы Минэкономразвития с июня2013-го по ноябрь 2016 года. Чиновника отправили в отставку с формулировкой"в связи с утратой доверия", против него было возбуждено дело.признали виновным в получении взятки в 2миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 15 декабря 2017года суд приговорил бывшего министра к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионоврублей, напоминает агентство ТАСС.У бывшего главы Минэкономразвития брак с Юлией Хряпиной -второй. Супруга в 2005 году родила ему сына, а в 2010-м – дочь.На условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверскойобласти не жалуется. Как рассказала его адвокат ВикторияБурковская, никаких нарушений за ним не числится. В свою очередь, администрацияколонии также не допускает нарушения его прав. Улюкаев работает в библиотеке,ведет литературный кружок и пишет стихи.