Арестован заместитель губернатора региона по ЖКХ Сергей Сидаш. Решение принято районным судом в Ростове-на-Дону.

Арестован заместитель губернатора региона по ЖКХ Сергей Сидаш. Решение принято районным судом в Ростове-на-Дону, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" в отношении Сидаша. Оперативники провели обыски у него дома и в рабочем кабинете. Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.В отношении Безуглова в конце марта 2019 года возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", он арестован до 28 мая.С 2010 по 2015 год Сидаш занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего работал советником губернатора. Заместителем губернатора региона по ЖКХ Сидаш был назначен 27 сентября 2016 года.