В Москве пропала 81-летняя пенсионерка, которая уже долгое время не покидала свой дом. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, опасаясь, что речь идет о похищении. Ведь на пожилую москвичку записана квартира.

В Москве пропала 81-летняя пенсионерка, которая уже долгое время не покидала свой дом. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, опасаясь, что речь идет о похищении. Ведь на пожилую москвичку записана квартира.- Она очень со мной лично приветливая.- Валентина Ивановна?- Да. Валентина Ивановна. Мы всегда разговариваем.В тот день соседки тоже встречались во второй половине дня. Нина Ивановна заходила в подъезд, а Валентина Ивановна выходила. То, что было дальше, запечатлели камеры наблюдения. Пенсионерку встретили двое неизвестных и усадили в такси."Они долго стояли. Я помигала фарами. Бабушка была, парень и девушка", — рассказывает очевидец Ольга Федосиади.Тревогу забила дочь Валентины Денисовой. Придя навестить маму, она нашла квартиру пустой и с открытой входной дверью. Сразу обратилась в полицию и к поисковикам "Лиза Алерт". Волонтеры обзвонили все больницы и в одной из них нашли пенсионерку. Сейчас родственники пытаются понять, что же произошло на самом деле. Пока известно лишь, что первыми Валентину Ивановну с вещами и без документов обнаружили полицейские в соседнем районе. А потом почему-то отвезли не домой, а в больницу на другой конец города."Непонятно, как она попала в УВД на Третьей Владимирской, где она провела ночь? Где ее высадил водитель "Ситимобил"?", — задает вопросы без ответов дочь Валентины Денисовой Елена Тарасова.По словам родственников, агрегатор вроде бы отказывается делиться информацией о странной поездке даже со следователями."Вот ее одежда, в чем она была. Она пришла, честно говоря, как бомжиха. Грязная. Я ее отмывала", — рассказывает сестра пенсионерки Ольга Денисова.По словам сестры, Валентина Ивановна прекрасно помнит все, кроме того, что происходило с ней в последние три дня.- Вот эти люди вас сажали в такси?- Эта женщина?- И мужчина.- Я их не знаю.Зато кое-какую информацию о предполагаемых похитителях уже нашла дочь Валентины Денисовой."Ее фамилия Данская. Имя-отчество — Наталья Александровна. Говорят, что она занимается квартирными махинациями", — поясняет Елена Тарасова.Кроме того, некоторые обстоятельства минувшей недели теперь кажутся откровенно подозрительными."Ей звонила медсестра и просила куда-то приехать", — рассказывает дочь Валентины Денисовой.- Какая медсестра, откуда?- Непонятно!Дочь, племянник, брат и сестра до сих пор радуются, что Валентина Денисова вернулась домой. Документы на недвижимость, вроде бы, тоже целы. Нет лишь социальной карты."Вроде как на месте деньги, золото и прочее. Но надо смотреть все", — говорит племянник пенсионерки Геннадий Денисов."Сорвалось что-то, — предполагает сестра пенсионерки Ольга Денисова. — То есть, ее увезли, а дело в общем-то до конца не довели".Денисовы написали заявление в полицию. Доследственная проверка началась.