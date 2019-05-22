Российские военные в Сирии рассказали о создании террористами в районе Идлиба специальной структуры, занятой подготовкой провокаций с использованием химического оружия.

Российские военные в Сирии рассказали о создании террористами в районе Идлиба специальной структуры, занятой подготовкой провокаций с использованием химического оружия.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Виктор Купчишин.Он обратил внимание журналистов на то, что в составе террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) создана отдельная структура под названием "химическое крыло", состоящая из трех отделов: планирования, разработки и медиа.Первый из них находится в Идлибе, а второй располагается в городе Джиср-аш-Шугур в здании одного из городских медицинских учреждений.Структурой руководит Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористической группировки "Хуррас ад-дин", а входят в данное подразделение по информации Купчишина, боевики, приехавшие в Сирию из европейских государств и бывших республик СССР.Известно, что в распоряжении террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации, находится значительное количество отравляющих веществ. Ими они снаряжают боеприпасы для инсценировок "применения" правительственными войсками "химоружия" против гражданского населения.Генерал отметил, что террористы, в частности, планируют осуществить такой "спектакль" в населенном пункте Джарджаназ, а также в городе Серакаб, где уже собрана группа детей и взрослых из числа беженцев южных провинций Сирии. Подобные приготовления ведутся на западе провинции Алеппо, подчеркнул Купчишин.