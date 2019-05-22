Президентские выборы на Украины завершились, однако период нестабильности в политическом курсе страны, кажется, все еще продолжается. Чтобы выбрать наиболее выигрышную и одобряемую линию поведения на переговорах с Россией Владимир Зеленский намерен провести референдум.

Президентские выборы на Украины завершились, однако период нестабильности в политическом курсе страны, кажется, все еще продолжается. Чтобы выбрать наиболее выигрышную и одобряемую линию поведения на переговорах с Россией Владимир Зеленский намерен провести референдум.Предвыборная гонка и дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко показали, что сменивший карьеру актера на политические амбиции шоумен легко завоевывает сердца простых украинцев. Его секрет прост – надо прислушиваться к мнению избирателей.Не отказался Владимир Зеленский от подобного подхода и после победы на президентских выборах на Украине. "Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти", – на своей странице в Facebook оценил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев идею украинского лидера провести референдум о переговорах с Россией.Преследует политик и еще одну важную цель. Проводя опрос он снимает с себя ответственность за выбор курса внешней политики Украины. "Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий", – цитирует сенатора. Он добавил, что, судя по опросам, большинство украинцев проголосуют за нормализацию отношений между странами.Подобного же мнения о мотивах придерживается сенатор от Пермского края Алексей Пушков. "Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют "за" – народ захотел", – цитирует его . Впрочем, отметил политик, для начала переговоров необходимо также заручиться и согласием российской стороны.Впрочем, опасаются эксперты, даже если у действительно есть желание нормализовать отношения между Украиной и Россией, на этом пути у него могут возникнуть крупные проблемы. "Вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять", – цитирует директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Он уверен, что на этом пути президенту Украины необходимо опираться на сторонников в силовых структурах.