Известной телеведущей часто приходится сталкиваться с резкой критикой в Сети. Анфиса Чехова рассказала, как реагирует на травлю хейтеров в Instagram.

Известной телеведущей частоприходится сталкиваться с резкой критикой в Сети. Анфиса Чехова рассказала, какреагирует на травлю хейтеров в Instagram.Звезда призналась, что смирилась с реакцией недоброжелателей на своиснимки. Судя по всему, у актрисы уже опустились руки бороться с волной негативав свой адрес.Новымиснимками на своей странице в соцсети Анфиса Чехова делится ежедневно. За еежизнью следят более 1,6 миллиона человек. О том, какие сообщения она получила в"личку" после одной из фотографий, телеведущая рассказала на своей странице в Instagram."Ой, чего я только не читаю в директ,после моих сторис с фотосессий @by.che.dress. И толстая я, и чересчур худая, и"как девочка" и "старуха". Милая, добрая, душевная и "кобыла"", – поделилась АнфисаЧехова. "Решилапозволить директным анонимистам (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранены – Прим. ред.) выйти из тьмы на свет! Пишите здесь свои соображенияобо мне!", – призвала знаменитость.Поклонники попросилилюбимую телеведущую не реагировать на недоброжелателей. Кроме того, опубликовала фотографию в синемджинсовом платье и подчеркнула, что на снимке нет ни капли фотошопа.Напомним, что помимо фотографий и видео любит публиковать в Instagram стихисобственного сочинения. Как правило, они находит море положительныхоткликов среди пользователей соцсети.