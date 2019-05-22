Известной телеведущей часто
приходится сталкиваться с резкой критикой в Сети. Анфиса Чехова рассказала, как
реагирует на травлю хейтеров в Instagram.
Известной телеведущей часто
приходится сталкиваться с резкой критикой в Сети. Анфиса Чехова рассказала, как
реагирует на травлю хейтеров в Instagram.
Звезда призналась, что смирилась с реакцией недоброжелателей на свои
снимки. Судя по всему, у актрисы уже опустились руки бороться с волной негатива
в свой адрес.
Новыми
снимками на своей странице в соцсети Анфиса Чехова делится ежедневно. За ее
жизнью следят более 1,6 миллиона человек. О том, какие сообщения она получила в
"личку" после одной из фотографий, телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.
"Ой, чего я только не читаю в директ,
после моих сторис с фотосессий @by.che.dress. И толстая я, и чересчур худая, и
"как девочка" и "старуха". Милая, добрая, душевная и "кобыла"", – поделилась Анфиса
Чехова. "Решила
позволить директным анонимистам (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены – Прим. ред.) выйти из тьмы на свет! Пишите здесь свои соображения
обо мне!", – призвала знаменитость.
Поклонники попросили
любимую телеведущую не реагировать на недоброжелателей. Кроме того, опубликовала фотографию в синем
джинсовом платье и подчеркнула, что на снимке нет ни капли фотошопа.
Напомним, что помимо фотографий и видео любит публиковать в Instagram стихи
собственного сочинения. Как правило, они находит море положительных
откликов среди пользователей соцсети.