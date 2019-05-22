Утром ополченцы Донецкой народной республики, дежурившие на одном из блок-постов на линии соприкосновения возле населенного пункта Новотроицкое Донецкой области остановили заехавший к ним грузовик. Внутри оказалось восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Утром ополченцы Донецкой народной республики, дежурившие на одном из блок-постов на линии соприкосновения возле населенного пункта Новотроицкое Донецкой области остановили заехавший к ним грузовик. Внутри оказалось восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины.Готовящийся уйти в отставку министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о попадании в плен восьми украинских военных. "Мы сейчас выясняем обстоятельства", – цитирует его телеканал "112 Украина"."Единственное, что известно – утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной", – добавил министр обороны Украины. Согласно первоначальной версии, машина с солдатами просто отклонилась от маршрута. Заблудившийся грузовик выехал на контрольно-пропускной пункт ополчения, где и попал в плен.Тем временем в украинских СМИ появилась более экзотическая версия произошедшего. Портал InfoResist, со ссылкой на осведомленный источник в штабе операций объединенный сил Украины, поведал читателям удивительную и трагикомическую историю.Якобы военнослужащие 53-й бригады ВСУ действительно заблудились и выехали на контрольно-пропускной пункт украинских же пограничников. По каким-то причинам они не стали выполнять требования собственных сослуживцев и те открыли огонь. Испугавшись, бойцы направили грузовик вглубь находящейся под контролем ополчения территории, где и были остановлены.Однако есть и третья версия, согласно которой первые две служат лишь отвлекающим маневром от подлого плана украинских военных. Сообщается, что при себе у солдат были обнаружены форма, автомобильные номера и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатка. Получается, что на территорию ополчения они могли прорываться для совершения диверсий.Чтобы ни входило в планы украинских военных и при каких обстоятельствах они бы ни очутились в плену, сейчас за их судьбу пользователи Сети спокойны. "Зато вояки смогут отдохнуть наконец-то. Хоть покушают немного", – цитирует "" ироничный комментарий одного из комментаторов. "Раз взяты в плен, то будут живыми и сытыми", – серьезно вторит ему другой.