В четвертый раз столичный театр Геликон-опера проводит международный конкурс молодых оперных режиссеров Нано-опера. Это уникальный проект, позволяющий делающим первые шаги в профессии громко заявить о себе, а зрителям заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается спектакль.

В четвертый раз столичный театр "Геликон-опера" проводит международный конкурс молодых оперных режиссеров "Нано-опера". Это уникальный проект, позволяющий делающим первые шаги в профессии громко заявить о себе, а зрителям заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается спектакль.Художественный руководитель "Геликон-опера" Дмитрий Бертман по-традиции приглашает в жюри этого смотра лучших из лучших – директоров и режиссеров самых престижных музыкальных театров планеты. В этом году оценивают работы тринадцати молодых постановщиков оперы представители из Испании, Великобритании, Эстонии, Ирландии и многих других стран.Конкурс состоит из трех туров. В первом молодые режиссеры за 10 минут должны были подготовить с солистами театра арию, во втором – дуэт, в заключительном – массовую сцену. Причем работают молодые постановщики оперы с признанными звездами "Геликона", такими как Заслуженная артистка России Ксения Вязникова. Поставить номеру на виду у сотен глаз и в прямом эфире телеканала "Культура" – задача очень тяжелая. И ошибки тут не прощаются.По итогам первых двух туров по три человека отсеиваются. Среди исключенных оказался представитель соседней Украины Андрей Гуцов. Он окончил Киевский национальный институт кино и телевидения, работал в Хмельницком театр, ставил в Варшаве. Но высокое жюри в Москве посчитало, что он не справился с постановкой арии Фридриха из оперы Рихарда Вагнера "Запрет любви" – не смог четко поставить актерскую задачу перед солистом Алексеем Дедовым и уложиться в отведенное времяИнтенданты знаменитых театров, который сидели в жюри, попросили всех конкурсантов быть внимательнее к великой музыке, не глумиться над ней, чутко относиться к материалу и солистам. Впрочем, это пожелание актуально сегодня не только для начинающих режиссеров, ведь в погоню за креативом и хайпом сегодня отправились многие даже именитые постановщики.