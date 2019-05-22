В окружении экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок за получение взятки, стало известно о его разводе с женой. Источник рассказал, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние Улюкаева, который в колонии работает в библиотеке.

Из сообщений в окружении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок в колонии №1 в Тверской области за получение взятки, стало известно о его разводе с женой.Источник рассказал, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние экс-министра.По данным из открытых источников, это уже второй брак Алексея Улюкаева. У него и Юлии Хряпиной (1983 года рождения) растут двое несовершеннолетних детей – сын и дочь.До бракосочетания с экс-министром Хряпина работала научным сотрудником Института экономической политики имени Гайдара.Из опубликованного панамского досье компании Mossack Fonseca следует, что она сменила сына Улюкаева Дмитрия в кресле главы офшорной компании Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова) и руководила ею с 2006-го по 2009 год.Сам Алексей Улюкаев утверждал, что к этой офшорной компании отношения не имеет.К восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей Алексей Улюкаев был приговорен судом в декабре 2017 года. Бывшего министра признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.В феврале 2019-го Замоскворецкий суд Москвы снял арест с его имущества, так как Улюкаев заплатил штраф в 130 миллионов рублей, и эти средства, как заверил прокурор, уже поступили в бюджет.Адвокат экс-министра Виктория Бурковская, в свою очередь, сообщила, что на условия содержания в колонии бывший министр не жалуется, за ним нарушений нет, и нарушений его прав администрация ИК также не допускает.Бурковская рассказала, что Улюкаев работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.23 марта ему исполнилось 63 года, и в этот день, как рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименк, экс-министра поздравили и руководства колонии, и его отряд.