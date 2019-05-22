Спецназ нейтрализовал бандитов, готовивших теракт по заданию зарубежных эмиссаров.
Спецназ нейтрализовал бандитов, готовивших теракт по заданию зарубежных эмиссаров.
Контртеррористическая операция прошла минувшей ночью в городе Кольчугино Владимирской области. Бандиты скрывались в одном из домов частного сектора в считанных метрах от мирных жителей. У террористов нашли самодельную бомбу, оружие и боеприпасы
Неспокойная ночь
Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что частном доме в Кольчугине скрываются вооруженные боевики, планировавшие теракт. Начальник УФСБ России по Владимирской области Александр Кузьминых ввел с 00:35 22 мая режим контртеррористической операции на территории города.
Спецназ блокировал дом, в котором были двое бандитов. Жителей близлежащих домов немедленно эвакуировали. Преступникам предложили сложить оружие и сдаться властям. Однако они не подчинились и открыли стрельбу по силовикам, террористы были ликвидированы ответным огнем.
На месте перестрелки оперативники обнаружили оружие, боеприпасы, экстремистскую литература, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.
«Личности бандитов предварительно установлены, — сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Поляков. — По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей».
Близкая угроза
К счастью, никто из мирных жителей и силовиков в результате перестрелки не пострадал. Режим контртеррористической операции решено снять с 8:40.
В связи с происшествием в Кольчугине губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прервал командировку и прибыл из Москвы в оперативный штаб во Владимире. В социальной сети глава региона выразил благодарность сотрудникам ФСБ за «блестяще проведенную операцию».
«Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино в считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся, — отметил Владимир Сипягин. — Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей».
Отметим, что в апреле 2017 года во Владимирской области были , готовивших теракты в России. Они также оказали силовикам вооруженное сопротивление. На месте проведения операции были обнаружены компоненты для взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет и боеприпасы. На этих бандитов силовики вышли в ходе расследования теракта в метро Санкт-Петербурга.
Вскоре стало известно, что один из подозреваемых по делу о взрыве в петербургской подземке Аброр Азимов был зарегистрирован в деревне Шульгино Селивановского района. Прежний руководитель области Светлана Орлова
, комментируя ситуацию, сообщила, что фигурант дела получил гражданство не во Владимирской области. Его зарегистрировали в одной из селивановских деревень уже как гражданина России.