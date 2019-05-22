Разобраться в гороскопе Александра Лукашенко было очень непросто. В открытых источниках разнятся данные о дате рождения белорусского лидера: где-то написано, что он появился на свет 30 августа 1954 года, где-то – что 31-го. С какой целью было решено запутать общественность – неизвестно. Возможно как раз для того, чтобы замести следы. Но астролог Дмитрий Шимко по просьбе Дни.ру проверил обе даты, и все-таки склоняется к тому, что Лукашенко родился именно в последний день лета.

Разобраться в гороскопе АлександраЛукашенко было очень непросто. В открытых источниках разнятся данные о датерождения белорусского лидера: где-то написано, что он появился на свет 30августа 1954 года, где-то – что 31-го. С какой целью было решено запутатьобщественность – неизвестно. Возможно как раз для того, чтобы "замести" следы.Но по просьбе "Дни.ру" проверил обе даты, и все-такисклоняется к тому, что ."31 августа – это дата настоящего лидера,который всегда знает, чего хочет. Лукашенко прекрасный стратег, который способенпросчитывать ходы вперед. Он четко видит перспективу развития событий. У президентаБеларуси невероятно развита интуиция, он буквально видит людей насквозь – и этопрекрасные качества для политика, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Я не назвалбы его тираном, но он человек циничный, твердолобый, жесткий, непробиваемый. Достигаетпоставленной цели, чего бы ему это ни стоило. При этом он лицедей. То, что говоритэтот человек, очень часто противоречит реальным действиям. И делает он этоспециально, вводит в заблуждение своих оппонентов".Александр Лукашенко вступил в должностьв 1994 году, и, по словам астролога, сделал это в очень удачный период своейжизни. "На самом деле было многомоментов, когда он мог вылететь из президентского кресла и если бы не его датарождения, лидером страны Лукашенко мог уже и не быть. Путь предназначения,который как раз начался у него в 40 лет после вступления в должность,выключился в 2010 году. Это очень важная точка в его гороскопе. По сути, в этомвозрасте белорусский лидер мог закончить свою политическую карьеру, если бы неего характер. А ведь именно в этот период в республике начались первыепротестные акции", – напоминает Шимко.По сути, с 2010 года президент Республикиживет в жутком напряжении, и оно идет по спирали. Астролог не увидел вгороскопе какого-то мощного рывка, из-за которого все могло бы рухнуть. Но всепонимают, что так продолжаться вечно не может. "В его карте видна "опасная"точка – осень 2023 года, которая может означать конец карьеры, и то если ничегоне произойдет раньше по причине слабого здоровья. А на ближайшие 2,5 годазвезды указывают на некоторые проблемы в этой области, – пояснят эксперт. -Самые негативные последствия "вылезают" в следующем, 2020 году (с апреля дооктября для президента Беларуси очень опасный период). Если, извините, не ничего случится раньше… Потому что именно в этом возрасте в гороскопе президента есть началокакого-то возрастного заболевания. Нужно уже сейчас принять меры, иначе вследующем году здоровье может значительно пошатнуться. Но тут, в принципе,можно не переживать. В силу своего характера Лукашенко не позволит себезапустить какое-то заболевание и помереть от какой-то ерунды".По расположению планет астролог сделалвывод, что сейчас Лукашенко будто бы живет на два лагеря – прослеживаются какие-топеремещения за границу. "Не исключено, что у его семьи есть недвижимость заграницей. К середине 20-х годов возможно изменение места жительства. Этоотчетливо видно в эпизоде с 2024 на 2025 год – переезд, изменение ментальногополя навсегда. И трактовать это можно очень по-разному. Может он просто сбежитиз страны. Но не исключено, что он отправится за решетку по итогам Гаагскогосуда", – предупреждает Шимко.Самый худший, кабальный эпизод жизниЛукашенко – с 2023 по 2030 годы. Это финишная прямая, время угасания,постепенного завершения всего – карьеры, личной жизни, физической жизни. Возможныпроблемы с законом, суды, потери имущества. Жизнь туманна и никчемна. Он навсегдабудет лишен всех рычагов, включая финансовые.