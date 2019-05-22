В китайском ресторане Хайдилао официантка помогала вытащить утонувшую в горячей еде зажигалку, когда та взорвалась и обдала женщину кипятком.

В китайском ресторане сети "Хайдилао" официантка вылавливала утонувшую в горячей еде зажигалку, когда та взорвалась и обдала сотрудницу заведения кипятком.За минуту до происшествия, посетительница ресторана уронила в таз с кипящим рагу зажигалку и попросила официантку о помощи.Инцидент произошел в Куньмине в начале мая, однако кадры, снятые камерой наблюдения, были опубликованы лишь спустя пару недель. Пострадавшая была доставлена в больницу с ожогами, в настоящее время она идет на поправку.Заведения сети ресторанов "Хайдилао" открыты в четырех странах. В них работают около 15 тысяч человек. Годовой оборот компании превышает три миллиарда юаней.