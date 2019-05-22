В помещении одного из ресторанов злоумышленник похитил дорогостоящий портфель, в котором находились портмоне и личные документы...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали 37-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже портфеля из ресторана», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 44-летнего москвича. Он сообщил, что в помещении одного из ресторанов на Поварской улице неизвестный похитил принадлежащий ему дорогостоящий портфель, в котором находились портмоне и личные документы. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемого. Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60