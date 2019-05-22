Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов заблокировали в частном жилом доме готовивших террористический акт боевиков.

Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов заблокировали в частном жилом доме готовивших террористический акт боевиков. Источник в силовых структурах рассказал, что на предложение сдаться боевики оказали вооруженное сопротивление, после чего начали приниматься меры по их нейтрализации.Жильцы расположенных в непосредственной близости к месту проведения операции домов – около 15 человек — эвакуированы из соображений обеспечения их безопасности. Жилой дом, где заблокированы боевики, расположен на окраине города, в районе улицы Дзержинского и Коммунального проезда.На территории города введен правовой режим контртеррористической операции. Других подробностей не сообщается, представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что информация о ходе операции будет обнародована позднее, передает ТАСС.