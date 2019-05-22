Туристический автобус попал в ДТП в районе итальянского города Сиена. Среди пострадавших могут быть российские туристы, сообщает ТАСС.

Туристический автобус попал в ДТП в районе итальянского города Сиена во Флоренции. Среди пострадавших могут быть российские туристы, сообщает ТАСС.На месте происшествия работают полицейские и спасатели. В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.Автобус съехал в кювет из-за скользкого после ночного дождя асфальта. Часть пассажиров автобуса оказалась заблокирована в перевернувшемся на бок автобусе. В российском посольстве пока информацией о пострадавших или погибших россиянах не располагают. Авария туристического автобуса произошла у города Монтериджиони на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией.