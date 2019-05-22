Ему показалось, что мальчик над ним смеялся

Ему показалось, что мальчик над ним смеялсяКиржачский районный суд вынес приговор в отношении 36- летнего местного жителя. Его признали виновным в хулиганстве.В конце января пьяный мужчина находился возле входа на стадион «Торпедо» в Киржаче. Там он беспричинно на глазах у прохожих напал на 17-летнего подростка и ударил его ножом по щеке.Мужчина признал свою вину, рассказав, что ему показалось, что группа подростков, стоявших возле катка, говорит о нем и снимает его на камеру смартфона. Он обиделся и напал на одного из парней с ножом. Он дождался подростка возле раздевалки и когда каток уже закрылся, подбежал к нему и ударил ножом в лицо.Ранее мужчина уже сидел в тюрьме, не имеет гражданства и регистрации на территории РФ. Его приговорили к двум годам тюрьмы.