Полученные путем обмана денежные средства 80 участников долевого строительства в размере свыше 1 миллиарда рублей фигурант совместно с неустановленными соучастниками похитил...

«СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Расследованием установлено, что между одним из вузов г. Москвы и акционерным обществом был заключен инвестиционный контракт, по условиям которого общество возлагало на себя обязательство осуществить на территории учреждения возведение жилого комплекса.Генеральный директор акционерного общества организовал реализацию жилых помещений и машиномест в возводимом жилом комплексе физическим лицам посредством заключения договоров участия в строительстве. Однако в установленные сроки объект не был достроен. Полученные путем обмана денежные средства 80 участников долевого строительства в размере свыше 1 миллиарда рублей фигурант совместно с неустановленными соучастниками похитил.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний москвич.СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28