Установлено, что в Москве в одном из помещений на Дмитровском шоссе злоумышленники изготавливали косметические средства под видом известных торговых марок...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарных знаков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что в Москве в одном из помещений на Дмитровском шоссе злоумышленники изготавливали косметические средства под видом известных торговых марок.В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо жителей Новосибирска. При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковке продукции. На складе изъято свыше 15000 товаров, готовых к реализации. Сумма причиненного правообладателю ущерба устанавливается», - рассказала Ирина Волк.По данному факту следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ.Одному подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк