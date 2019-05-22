Сотрудниками ГУУР МВД России совместно задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино обратилась кассир отделения одного из финансовых учреждений, расположенного на Азовской улице, и сообщила, что в помещение организации вошел неизвестный мужчина, в руках он держал предметы, похожие на гранату и пистолет. Злоумышленник связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более восьми миллионов рублей, после чего скрылся.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде задержан подозреваемый. Им оказался безработный москвич.При обыске по его месту жительства изъята часть похищенных денежных средств в сумме более пяти миллионов рублей. Кроме того, в тайнике, оборудованном в лесополосе, сотрудниками полиции найдены муляж гранаты и предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом.Предварительное расследование уголовного дела продолжается.