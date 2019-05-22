Сотрудниками ГУУР МВД России совместно задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка...
«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино обратилась кассир отделения одного из финансовых учреждений, расположенного на Азовской улице, и сообщила, что в помещение организации вошел неизвестный мужчина, в руках он держал предметы, похожие на гранату и пистолет. Злоумышленник связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более восьми миллионов рублей, после чего скрылся.
Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде задержан подозреваемый. Им оказался безработный москвич.
При обыске по его месту жительства изъята часть похищенных денежных средств в сумме более пяти миллионов рублей. Кроме того, в тайнике, оборудованном в лесополосе, сотрудниками полиции найдены муляж гранаты и предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.