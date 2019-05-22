В результате оперативно-розыскных мероприятий на 97-м км трассы М-11 в Клинском районе Московской области задержаны двое 36-летних жителей Московской области и города Твери...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в кражах дорогостоящих автомобилей на территории Москвы и Московской области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий на 97-м км трассы М-11 в Клинском районе Московской области задержаны двое 36-летних жителей Московской области и города Твери, которые передвигались на автомашине «Инфинити», похищенной на территории района Западное Дегунино г. Москвы несколькими часами ранее.«По данному факту СО ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Предварительная сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.Установлено, что злоумышленники выбрали автомобиль, не оборудованный охранной системой. Разбив стекло, они проникли в салон, затем подключили специальное устройство в диагностический разъем электрической сети транспортного средства и запустили двигатель», - рассказала Ирина Волк.Похищенная автомашина изъята. Обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в салоны автомашин и запуска двигателей, генераторы радиопомех, а также подложные государственные регистрационные знаки.В настоящее время установлены обстоятельства семи краж транспортных средств, совершенных подозреваемыми. Пять автомобилей найдены и возвращены законным владельцам.Судом в отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, а также розыску и изъятию похищенного.