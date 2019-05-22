На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек: 11 человек были убиты в районе местного управления Фаскаре, еще пятеро - в районе Дан Муса. Также было совершено нападение на сельхозработников в районе Бастари, в результате чего 18 человек погибли, еще 10 пропали без вести.

На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек. По данным местных СМИ, 11 человек были убиты в районе местного управления Фаскаре, еще пятеро — в районе Дан Муса. Также было совершено нападение на сельхозработников в районе Бастари, в результате чего 18 человек погибли, еще 10 пропали без вести.Представитель командования местной полиции сообщил, что ведется расследование, сотрудники правоохранительных органов пытаются получить дополнительные сведения об совершенных атаках, передает РИА Новости.