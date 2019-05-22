В Новосибирске открылся крупнейший в России транспортный форум. В мероприятии примут участие около 8 тысяч человек. Они затронут ряд важных вопросов, среди которых — когда в областном центре начнет курсировать беспилотное такси?

В Новосибирске открылся крупнейший в России транспортный форум. В мероприятии примут участие около 8 тысяч человек. Они затронут ряд важных вопросов, среди которых — когда в областном центре начнет курсировать беспилотное такси?"Говорят, что Римская империя и стала империей благодаря развитию дорог. Так исторически сложилось, что для любого государства важно развивать не просто транспортную инфраструктуру, но и транспорт", — отметил корреспондент ГТРК "Новосибирск" Максим Денисов.Сибирский транспортный форум — одна из крупнейших площадок, где не только обсуждают десятки проблем, но и находят пути их решения. Какие задачи перед новосибирской областью стоят на ближайшие годы в плане развития транспортной инфраструктуры, сегодня на первом пленарном заседании сформулировал губернатор Андрей Травников:— Во-первых, это генеральные проекты, безопасные и качественные автомобильные дороги, это проекты связанные с подготовкой к крупным международным событиям — Чемпионатам мира по хоккею и волейболу. Это проекты стратегические, в частности, четвертый мост, Восточный обход, развитие трапа аэропорта Толмачево.Кстати, во время открытия форума сегодня открыли и выставочный комплекс. Здесь впервые представили макет транспортной развязки вокруг строящегося Ледового дворца спорта.На транспортном форуме также будет обсуждаться развитие легкового такси. В частности, есть предположение, что уже в скором времени Новосибирск станет одним из российских городов, где впервые испытают беспилотное такси."Первые "беспилотники" поехали в городе Москва. Они были протестированы в Сколково в рамках пилотного проекта. Сейчас в качестве пилота согласованы по дорогам общего пользования. Сейчас обсуждается вопрос запуска пилотного проекта и по Новосибирской области", — рассказала председатель регионального отделения общественного движения по развитию такси Ирина Зарипова.Напомним, форум продлится до 25 мая. Говорить будут о воздушном, железнодорожном, и, конечно, о наземном транспорте. Участники затронут самые разные темы. Также будут заключаться соглашения о сотрудничестве, различные контракты и договоры.