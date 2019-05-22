На верфях Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге заложили уникальный научно-исследовательский корабль Пионер-М. Судно построят по проекту студентов Севастопольского государственного университета.

На верфях Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге заложили уникальный научно-исследовательский корабль "Пионер-М". Судно построят по проекту студентов Севастопольского государственного университета, передает ГТРК "Санкт-Петербург".Напомним, активное участие в его создании принимали представители еще 8 вузов страны. В частности, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого создали цифровую копию корпуса корабля."Пионер-М" представляет собой плавучую станцию для комплексного исследования прибрежных зон Азовского и Черного морей. Несмотря на небольшие габариты корабля — 10 метров в ширину и около 25 в длину - на борту судна можно без труда разместить порядка десяти модульных лабораторий. Следует отметить, что "Пионер-М" станет первым в стране, где планируют использовать новую технологию "безэкипажного" судовождения, являющуюся, по сути, морским автопилотом.Как считают специалисты, подобный подход к созданию судов будет способствовать улучшению подготовки инженерных кадров. Питерским корабелам предстоит полностью построить корпус. После этого судно отправится на достройку к крымским коллегам. По плану, ходовые испытания "Пионер-М" пройдет уже к лету 2020 года.