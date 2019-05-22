Вчера в Чеховском районе неподалеку от деревни Крюково мотоциклист врезался в легковушку и попал под ее колеса. В считанные секунды подбежали прохожие, подняли автомобиль и вытащили пострадавшего.

Вчера в Чеховском районе мотоциклист врезался в легковушку и попал под ее колеса.Инцидент произошел 21 мая неподалеку от деревни Крюково, когда девушка, сидевшая за рулем автомобиля Kia, выехала со второстепенной дороги перед несущимся мотоциклом.Произошло столкновение, и 25-летний водитель мотоцикла попал под колеса автомобиля, продолжавшего двигаться.Позже девушка сообщила, отвлеклась на своего ребенка, сидевшего в детском кресле, и по этой причине не остановилась сразу.Свидетель происшествия, идущий с маленьким сыном на плечах, мгновенно соориентировался, опустил ребенка на землю, подбежал к машине и остановил ее.Затем мужчина криками подозвал к себе прохожих, и через считанные секунды они совместными усилиями подняли машину и спасли мотоциклиста.Пострадавший был доставлен в больницу. Информация о его состоянии не поступала.