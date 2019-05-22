В настоящее время доступ к этим услугам имеют около 32,5% всего сельского жилого фонда. В планах властей увеличить эти цифру в два раза.

Сейчас лишь треть сельского жилья в России обеспечена всеми коммунальными услугами. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время обсуждения программы комплексного развития сельских территорий страны."В результате реализации госпрограммы должно увеличиться количество жилых помещений, имеющих доступ ко всем видам коммунальных услуг. В настоящее время этому критерию соответствует около 32,5% всего сельского жилого фонда. В целевом индикаторе госпрограммы планируется довести этот показатель до 60%", - сказал Дмитрий Патрушев, чьи слова приводит Интерфакс.Одна из целей программы, по словам министра - сохранить существующую численность населения в деревнях и повысить уровень благосостояния сельского населения. В качестве критерия оценки этого уровня он назвал соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. На сегодня, по данным Росстата, это соотношение составляет 68%. По итогам реализации госпрограммы оно должно быть доведено до 80%.Ранее сообщалось, что для жителей села готовят льготную ипотеку. Жилищные кредиты предлагается выдавать по ставке не выше 1% годовых. Предполагается, что благодаря такому инструменту ввод жилья на селе будет ежегодно расти. В 2020 году составит 552,3 тыс кв м, в 2021-м — 635,9 тыс кв м, в 2022-м — 711,3 тыс кв м, а к 2025 году составит 893,1 тыс кв м.