49 миллионов учетных записей в сети Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе. Базу данных выложило в Интернете одно из индийских маркетинговых агентств.

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.Как сообщает ТАСС, база данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля, и любой человек мог получить доступ к личным данным пользователей.В открытом доступе оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты. Причем число таких страниц в базе данных постоянно возрастало.Эксперт в области интернет-безопасности Анураг Сен выяснил, что базу данных выложило в Интернете одно из индийских маркетинговых агентств, которое специалирируется на продвижении товаров через популярных инстаблогеров.Представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram заявил, что они занимаются этим вопросом:"Мы изучаем проблему. Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными".