В лаборатории инновационного центра Сколково на западе Москвы разлился бром. Утечка брома составила 5 граммов. Это выше токсичной дозы для человека, но меньше летальной, которая составляет от 35 граммов. Вдохнувшего пары брома лаборанта осматривают медики.

В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы разлился бром. Утечка брома составила 5 граммов. Это выше токсичной дозы для человека, но меньше летальной, которая составляет от 35 граммов. Вдохнувшего пары брома лаборанта осматривают медики. При работе с опасным веществом лаборант был одет с специальный костюм химзащиты. Но он почувствовал пары брома, упал, пролил бром на пол лаборатории. После этого самостоятельно выбежал из помещения.Бром вызывает быстрое увеличение лимфатических желез, в особенности околоушной железы, яичников или яичек. Химический элемент вызывает особого рода затвердение: пораженная железа тверда, как камень. При этом, отмечает РИА Новости, важная характеристика: поражаются железы только на левой стороне тела.Эвакуация персонала из-за ЧП в лаборатории Сколковского института науки и технологий на Большом бульваре не проводилась.Самая большая утечка брома была на Урале 1 сентября 2011 года. Тогда токсичное вещество вылилось из железнодорожной цистерны на станции "Челябинск Главный". Тогда от ядовитого воздействия брома пострадали 36 человек. В 2016 году в кабинете химии во Французском лицее имени Александра Дюма в Москве, в Милютинском переулке, разбилась пробирка с бромом. Учитель и лаборантка были госпитализированы.Раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа отмечается уже при содержании брома в воздухе в концентрации 0,001%. При повышении присутствия брома до 0,02% развиваются удушье, спазмы, заболевания дыхательных путей.Жидкий бром при попадании на кожу вызывает сильнейший зуд, медленно заживающие язвы. Ожоги от брома очень медленно заживают, на теле остаются следы.Фактически бром, как и чистый хлор, представляют из себя боевое отравляющее вещество. При этом бром даже опаснее хлора. Работать с бромом очень опасно, требуется дополнительные меры предосторожности и защита.Отравившегося парами брома необходимо срочно вывести на свежий воздух. Для восстановления дыхания пострадавшего используется тампон с нашатырным спиртом. Дальнейшее лечение проводится только под наблюдением врачей.При обычных условиях бром — это тяжелая едкая жидкость красно-бурого цвета с сильным неприятным запахом. Бром был независимо открыт двумя химиками в 1826 году — Карлом Якобом Лёвихом и Антуаном Жеромом Баларом. Во время Первой мировой войны использовался для производства боевых отравляющих веществ.