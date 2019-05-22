Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в Твиттере столичного метрополитена.
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Сейчас в тоннеле 3 поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее.
— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.
Поезда находятся между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".
Как сообщает "Интерфакс", причиной сбоя стала техническая неисправность одного из составов.
"Твиттер" метро также сообщил, что для входа закрыты три станции — "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".
По последним данным, в подъехавший исправный поезд уже переводят пассажиров одного из составов.
В связи со сбоем в метро в Москве запущены бесплатные автобусы.