Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в Твиттере столичного метрополитена.

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.Сейчас в тоннеле 3 поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее.— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.Поезда находятся между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".Как сообщает "Интерфакс", причиной сбоя стала техническая неисправность одного из составов."Твиттер" метро также сообщил, что для входа закрыты три станции — "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".По последним данным, в подъехавший исправный поезд уже переводят пассажиров одного из составов.В связи со сбоем в метро в Москве запущены бесплатные автобусы.