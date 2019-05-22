Анжелика Варум и Леонид Агутин покинули Россию. От нахлынувших эмоций популярная исполнительница не сдержала слез.

Анжелика Варум и Леонид Агутин покинули Россию. От нахлынувших эмоций популярная исполнительница не сдержала слез.Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в один из красивейших городов мира – Венецию. Кстати, именно там 20 лет назад пара сыграла свадьбу. Для самого главного дня они выбрали эффектные красно-белые наряды: Анжелика – пышное декольтированное платье, а Леонид – костюм без рубашки.На своих официальных страницах в Instagram супруги опубликовали несколько фотографий из города. И хоть погода, судя по кадрам, не радовала, Агутин и Варум были счастливы. В Stories популярный исполнитель выложил видео, на котором запечатлел уличный оркестр, который играл настолько пронзительно, что певица не сдержала эмоций. Леонид не показал Анжелику, но было заметно, что жена плакала у него на плече. Позже она улыбнулась в кадре, вытерев слезы.Анжелика Варум и считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако супруги не скрывают, что переживали разные периоды. "Что касается серьезных кризисов, за все годы было эпизода два-три, хотя, как говорил Жванецкий, третий я, пожалуй, не считала бы. Однажды в период масштабных "боевых действий" с вещами уехала к маме. А она разрыдалась и сказала: "Потерпи! Мы с тобой однолюбы. У каждого этапа любви свои подводные камни", – в недавнем интервью сообщила .При этом артистка против сохранения семьи ради семьи. Она не желает лукавить, говоря, будто за 22 года совместной жизни все было безоблачно. "Супружество можно сравнить с американскими горками: опасно, непредсказуемо, но очень приятно", – заключила певица.