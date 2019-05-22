Российская теле– и радиоведущая, актриса, модель Виктория Боня нашла для себя новое направление. Теперь девушка выпускает линию дизайнерской одежды.

Российская теле– и радиоведущая, актриса, модель Виктория Боня нашла для себя новое направление. Теперь девушка выпускает линию дизайнерской одежды.В Instagram Боня выложила новый пост, в котором рассказала своим фанатам о предстоящей съемке для испанского журнала. Также девушка отметила, что на снимке она в платье своего собственного бренда.Образ модели дополнили босоножки на шпильке золотистого цвета. Волосы Виктория собрала в аккуратный пучок. А местом для съемки выбрали пирс, на фоне которого проплывал лайнер.Сам же снимок поклонникам звезды очень понравился. Меньше чем за сутки он набрал 40 тысяч лайков. Но среди доброжелательной аудитории нашлись те, кто не упустил возможности сказать очередную гадость."Рожу попроще сделай", – прокомментировала подписчица.Отметим, в одном из последних интервью модель призналась, что имеет большой доход от продажи дизайнерской одежды. Кстати, почти весь ассортимент ее магазина составляют платья на любой вкус и цвет. Но также можно найти пальто, куртки, джемперы, сообщает .