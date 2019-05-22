Он прервал командировку и ранним утром вернулся во Владимир

Он прервал командировку и ранним утром вернулся во ВладимирМинувшей ночью в Кольчугине был введен режим контртеррористической операции. Спецназ нейтрализовал двоих боевиков, которые планировали совершить теракт. На месте их пребывания обнаружили оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.В связи с событиями губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прервал командировку и в 4:15 прибыл из Москвы в оперативный штаб ФСБ во Владимире.«Бандиты скрывались в частном секторе. В считанных метрах от мирных жителей, которые не подозревали, в какой опасности они находятся. Это очередной сигнал о том, насколько близко может оказаться террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живём, работаем и растим детей», - отметил глава региона.Владимир Сипягин поблагодарил ФСБ за блестяще проведённую операцию. За то, что они предотвратили трагедию, не допустили потерь среди мирного населения и правоохранителей.