Выступая на открытии IV Международного Конгресса молодых ученых, лидер партии ЛДПР произнес мотивирующую речь о необходимости укрепления в России режима многопартийности.

Проходящий с 17 по 27 мая Конгресс посвящен обсуждению проблем устойчивого развития России и получил название «Национальные проекты: без права на ошибку?». Среди участников мероприятия: доктора и кандидаты наук, аспиранты, магистранты, члены Совета ученых и другие эксперты и общественные деятели со всех регионов России, в том числе и из Владимира. Лучшие доклады по итогам встречи будут опубликованы в одноименном сборнике научных трудов.

В своей речи Владимир Жириновский призвал молодых специалистов не только накапливать знания и опыт, но и незамедлительно применять их на практике, постоянно прогнозируя будущую ситуацию. Анализ и актуализация нужны, чтобы оставаться в тренде, чтобы научные изыскания могли оказаться полезны для людей при текущей общественно-политической обстановке. В качестве примера Владимир Вольфович привел ситуацию на Ближнем Востоке, где неоднократно предрекал развитие событий по тому или иному шаблону и оставался неуслышанным.

Владимир Жириновский также заметил, что препятствовать научному прогрессу могут чиновники и иные власть имущие, ставящие личный интерес выше общественного. Особенно характерна такая ситуация в условиях однопартийного или личного диктата.

За ярким примером глава либерально-демократической партии обратился к истории: «Когда царь пытался управлять страной единолично — в России рухнула монархия. После царского режима, не оправдала себя и советская диктатура, имеющая ту же проблему. Нынешний политический режим также неустойчив».

Далее Владимир Жириновский заявил, что России необходимо укрепление многопартийного режима, прокомментировав это словами: «Как меняется день и ночь или времена года, так и политические деятели должны, сделав лучшее для страны, уступить место следующим. Политическая система устойчива только тогда, когда есть минимум два центра силы, участвующих в управлении страной. К сожалению, в России центр один. Я уже много лет говорю: вертикаль построена отличная, но вертикаль без горизонтали неустойчива. Есть риск того, что упадет. В стране есть партии, но им не дают возможности развиваться. Укрепляют только одну партию. В результате чего появляется неустойчивость, с которой нужно бороться, чтобы укрепить стабильность России».

Возвращаясь к теме нацпроектов, Владимир Вольфович призвал молодых ученых прогнозировать все возможные риски, чтобы избежать проблем при реализации.