Мужчина с сообщниками потребовали 600 тысяч рублей

Мужчина с сообщниками потребовали 600 тысяч рублейОктябрьский районный суд города Владимира удовлетворил ходатайство регионального СледКома и изменил меру пресечения 29-летнему директору ООО «ДИПИ» с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом сообщают в .По версии следователей, с 16 мая по 9 июня прошлого года 29-летний бизнесмен в составе группы лиц под угрозами применения насилия, уничтожения и повреждения имущества требовал от 2-х предпринимателей огромную сумму - 600 тысяч рублей.Как рассказали во владимирском СледКоме, предприниматели открыли сеть алкомаркетов. Обвиняемые — их четверо — вымогали у бизнесменов деньги под предлогом того, что у них якобы украли право франшизы на открытие этих магазинов.Сначала они запросили 2 миллиона рублей, однако в ходе «торгов» сумма снизилась до 600 тысяч рублей. Владельцы алкобизнеса обратились к правоохранителям.Во время следствия установили, что собственники алкомагазинов вели свой бизнес законно и не похищали чужую франшизу.