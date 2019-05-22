Для этого в обладминистрации организовали работу телефонов «горячей линии»

Для этого в обладминистрации организовали работу телефонов «горячей линии»По поручению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в регионе усилили работу по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате. Эту работу координирует специально созданный областной Совет, в состав которого вошли представители контрольно-надзорных органов, внебюджетных фондов, профсоюзов, работодателей, Торгово-промышленной палаты и общественников.По мнению специалистов, наиболее проблемные сферы по наличию неформальной занятости работников - это розничная торговля, гостиницы и рестораны, транспорт, строительство и сельское хозяйство.В первом квартале этого года на 19-ти заседаниях муниципальных комиссий по легализации трудовых отношений заслушали представителей 165 хозяйствующих субъектов, в том числе имеющих неформальные трудовые отношения с сотрудниками. Провели 12 совещаний с работодателями по вопросам легализации трудовых отношений и повышения уровня зарплаты.Для граждан, чьи трудовые права нарушаются, организовали работу телефонов «горячей линии»:в Государственной инспекции труда– (4922) 54-57-19;в департаменте по труду и занятости населения– (4922) 77-91-54, доб.114;в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики – (4922) 32-65-00 и 52-36-82.