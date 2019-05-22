Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублейВладимирца обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В марте этого года 55-летний мужчина похитил имущество и деньги у 95-летнего пенсионера.Злоумышленник, находясь около одного из домов на Суздальском проспекте, заметил пожилого прохожего, в руках у которого была сумка. Мужчина предложил пенсионеру проводить его. По пути грабитель вырвал из рук дедушки сумку и убежал. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали злоумышленника. Деньги мужчина успел потратить.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.